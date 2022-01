O dia mais romântico do ano aproxima-se e não queremos que desperdice a oportunidade de demonstrar à sua cara-metade o o quanto o ama. Portugal tem lugares encantadores à espera de serem explorados por si numa escapadinha romântica a dois.

Reacenda a chama da paixão com esta lista da Civitatis.

São Miguel, Açores

São Miguel, Açores créditos: Civitatis

São Miguel, a maior ilha do arquipélago dos Açores, é verdejante, exuberante, acolhedora e vibrante, mas também tem um lado tranquilo.

Há muito para ver e fazer, mas é também um ponto estratégico caso queira explorar as outras ilhas, com voos e barcos diretos. Caminhe pelas Sete Cidades e visite os Lagos Azul e Verde. Aproveite para dar um mergulho nas piscinas naturais.

Sintra

Sintra créditos: Civitatis

Poucas cidades do mundo têm tantos pontos turísticos dignos dos melhores roteiros como Sintra. Localizada a menos de uma hora de viagem de Lisboa, esta cidade romântica, Património Mundial da UNESCO desde 1995, está repleta de pequenas casas senhoriais, palácios e castelos.

Famosa pelo Palácio Nacional da Pena e Castelo dos Mouros, Sintra é uma viagem ao sabor de outros tempos. Os miradouros do Adro da Igreja de São Martinho e da Correnteza são ótimos para contemplar a paisagem e o Parque da Liberdade, o local perfeito para passear e descansar.

Coimbra

Coimbra créditos: Civitatis

Coimbra é um destino intemporal que inspirou a obra de aclamados poetas e escritores. Ao som das serenatas e do Fado, Coimbra conquistará o vosso coração. Neste roteiro romântico, a primeira paragem obrigatória é a Quinta das Lágrimas, um local envolto pela mais pura beleza e marcado para sempre pela história de amor entre D. Pedro e Inês de Castro.

Tavira

Tavira créditos: Civitatis

Tavira é uma pequena, doce, romântica e familiar cidade a leste de Faro. Apesar de ser uma cidade extremamente turística no verão, está quase sempre livre de grandes multidões.

Caminhe de braços dados ao longo do rio Gilão e visite o Pego do Inferno, uma das três quedas de água da região. À medida que a noite se aproxima, vá até a praia e saboreie marisco fresco e vinho branco, enquanto o sol de inverno se põe sobre o oceano.

Braga

Braga créditos: Civitatis

Braga é uma cidade com um encanto especial. Com um grande legado e longa história (e mais de 30 igrejas), Braga é a cidade mais antiga de Portugal, com mais de 2000 anos. O Bom Jesus, no alto de uma colina, de onde se vislumbra toda a cidade, é um dos locais obrigatórios.

Guimarães

Guimarães créditos: Civitatis

A cidade de Guimarães é um dos mais importantes destinos históricos do país. Conhecida como o “Berço da Nação”, Guimarães é um destino fascinante para visitar com o seu mais-que-tudo.

Para partilhar soberbas vistas panorâmicas de Guimarães com o seu amado, nada melhor que uma ida à Penha, através do teleférico, que proporciona uma bonita vista aérea da cidade e de onde poderá desfrutar de uma paisagem natural única.