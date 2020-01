Os benefícios do chá e das infusões para o organismo são variados e (re)conhecidos. São, em muitos casos, diuréticos, adelgaçantes, calmantes e até anticancerígenos. A sua diversidade de espécies deve-se aos processos de secagem e de oxidação que dão origem a uma ampla gama de sabores e aromas. A marca English Tea Shop importa e comercializa uma seleção de chás de bem-estar, preparados com folhas de chá grandes e inteiras e especiarias ayurvédicas.

Oito anos depois do lançamento da Imporchá, a empresa revitalizou o design da marca, investindo no seu processo de embalamento, na forma como comunica e como se interliga com os consumidores e clientes, sem esquecer as comunidades de plantação de chá com as quais trabalha, que restituiu às suas raízes no Sri Lanka. Trazer para Portugal o que de melhor se produz naquele país, integrando-o numa rede global em crescimento, é a pretensão.

Algumas das composições disponíveis têm propriedades calmantes, como é o caso do chá verde com ervas ayurvédicas hataawariya e asmodagam. Outras misturas têm propriedades adelgaçantes, como é o caso do chá verde, do de gardénia e do de funcho. As propriedades desintoxicantes são, por norma, mais associadas ao de alecrim, ao de orégãos e ao chá verde. Os que têm propriedades estimulantes são o chá preto, o de pétalas de rosa e o de cardamomo.

O chá verde com ervas calmantes tem propriedades anti-stresse e, neste caso, o Beautiful Me da gama Spa da English Tea Shop, comercializada pela Imporchá, rejuvenesce. À base de camomila, centelha-asiática, hibisco, canela, rooibos, cacau, laranja, beterraba, arando, pétalas de rosa de roseira-brava, bagas de espinheiro-amarelo e bagas doces, surpreende pelo paladar e pelo aroma e ainda tem a vantagem de não ter cafeína, podendo ser ingerido a qualquer hora.