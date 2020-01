O número de pessoas que sofre de alergias respiratórias tem vindo a aumentar de forma exponencial um pouco por todo o mundo ao longo das últimas décadas. Portugal não é exceção. Uma das causas é a crescente poluição ambiental, que obriga a que se tomem medidas preventivas na rua e em casa. No interior do seu lar, um dos equipamentos a que pode recorrer para se proteger são os purificadores de ar, que a empresa portuguesa Airfree comercializa.

O Airfree Allergien, um dos vários modelos disponíveis, indicado para ambientes até 24 metros quadrados, elimina até 99% de bactérias, fungos, vírus, pólenes, alérgenos de animais domésticos, alérgenos de ácaros e outros poluentes orgânicos do ar. A combinação perfeita da tecnologia TSS de esterilização do ar e do design desenvolvido pela marca, já premiado, fazem deste equipamento a opção perfeita para melhorar a qualidade do ar no interior da sua casa.

Tínhamos três purificadores de ar Airfree Allergien, no valor de 139 €, para oferecer. Foram quase 1.300 as participações recebidas. Os vencedores deste passatempo são:

Carlos Alberto Oliveira (Vimieiro)

Susana Maria Ferreira (Paço de Arcos)

Cláudia Margarida Monteiro (Lisboa)



