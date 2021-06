Ganhe protetores solares para toda a família e um saco de praia ecológico no valor de 85 €

O sol faz bem a uma série de coisas mas, se não for com conta, peso e medida, uma exposição solar exagerada pode ter consequências nefastas para a saúde, daí a importância de eleger cuidados de fotoproteção que nos protejam. A gama Sun Secure de SVR é indicada para todos os tipos de pele, mesmo a mais sensível. Disponível em diferentes texturas, como a musse, a bruma ou o leite, garante um elevado índice de proteção, protegendo 100% contra a radiação solar UVA, UVB, visível e infravermelha.

Temos 15 packs de prémios da SVR, no valor de 85 €, para oferecer neste passatempo, contendo cada um deles, para além de um prático saco de praia ecológico em tecido, os seguintes produtos:

- 1 embalagem de Sun Secure Leite FPS 50+

Este leite de textura aveludada, com um acabamento invisível, é adequado para todos os tipos de pele. Após a aplicação, é absorvido instantaneamente, deixando a epiderme perfeitamente hidratada. Resiste à água e à fricção para uma ótima proteção e pode mesmo ser aplicado sobre a pele molhada. É indicado toda a família, incluindo bebés, crianças e adultos com peles sensíveis. A sua fragância delicada e a sua textura cremosa aportam suavidade à pele de todo o agregado familiar.

- 1 embalagem de Sun Secure Bruma

É o fotoprotetor fresco por excelência. Tem ainda a vantagem de, tal como os restantes produtos da gama, ser adequado a todos os tipos de pele. Com uma pulverização ultrafina, deixa um acabamento invisível e oferece uma sensação imediata de frescura. Fácil de aplicar, mesmo na pele molhada, é resistente à água, à transpiração e à fricção, para uma proteção mais prolongada. Delicadamente perfumado, prático e fácil de usar, agradará certamente a miúdos e graúdos.

- 1 embalagem de Sun Secure Blur SPF 50

Este creme de rosto com textura de musse disfarça as imperfeições, uniformiza a tez e deixa a pele aveludada com um índice de proteção solar elevado. Protege contra 100% da radiação solar, incluindo os raios UVA e UVB, a radiação visível e a radiação infravermelha. Além de não ser comedogénico, também não é colante. De acabamento invisível, é resistente à água, à transpiração e à fricção. É indicado para pessoas com pele sensível.

- 1 embalagem de Sun Secure Après-Soleil

Este cuidado suavizante, hidratante e reparador é adequado para a pele fragilizada de toda a família, incluindo bebés, crianças e adultos. Pode ser aplicado no rosto e no corpo. A sua textura invulgar, cremosa e microareada, funde-se na pele e proporciona uma sensação imediata de frescura. Devido ao seus nacres finos e à sua delicada fragrância, com cheiro a verão, deixa a pele acetinada e delicadamente perfumada, enaltecendo o bronzeado. O seu acabamento não untuoso e não colante permite uma rápida absorção.

Para se habilitar a ganhar um destes packs, só tem de ir ao site nacional da marca, descobrir o número de produtos que integram a gama Sun Secure da SVR e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.prevenir@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 18 de julho de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais, contacte, por favor, prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!