Eleita Produto do Ano 2021 pelos consumidores, a nova BiC Hybrid Flex 5, o aparelho de barbear mais tecnológico da BiC, uma das referências do novo segmento Hybrid, é considerada um dos produtos mais inovadores que surgiram no mercado nos últimos meses. Para além de incluir a tecnologia mais avançada da marca para peles sensíveis, para garantir um barbear agradável e perfeito, possui uma cabeça oscilante a 40 graus com cinco lâminas de nanotecnologia e também uma lâmina de precisão.

Trabalhando em conjunto, adaptam-se individualmente ao contorno do rosto, oferecendo um resultado mais preciso. De enxaguamento fácil, integra ainda uma faixa lubrificante com aloé vera e vitamina E. O cabo é mais ergonómico, permitindo um barbear mais confortável e seguro, mesmo com as mãos molhadas. Este produto inclui ainda uma esfera de controlo, que adiciona peso, permitindo um melhor autodomínio do barbear. Integra também um inovador mecanismo de fácil libertação.

Temos 10 packs de prémios compostos por dois aparelhos de barbear BiC Hybrid Flex 5 da BiC e um saco de pano ecológico para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da marca, descobrir o título de uma das últimas notícias em destaque e enviar, depois, a resposta para passatempo.bic@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 20 de julho de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!