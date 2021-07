O verão é, por excelência, a estação dos momentos de convívio com os amigos, uma confraternização que agora atinge outro patamar com a chegada do novo J&B Botânico, uma bebida espirituosa com uísque e com um delicioso aroma de tangerina, com um sabor inesperado que reflete a cor de um pôr do sol inesquecível. Com esta proposta, feita com tangerinas do mediterrâneo, flores de laranjeira, orégãos e tomilho, a J&B reinventa-se, criando uma bebida que promete revolucionar o mundo da mixologia.

Perfeito para coqueteles que deixam boas menórias, J&B Botânico transporta-nos diretamente para o sul mediterrânico, com os extratos naturais de tangerina a (con)fundirem-se com a suavidade do uísque escocês J&B Rare, uma das referências da marca criada em 1749 pelo comerciante de vinhos italiano Giacomo Justerini, hoje um dos uísques escoceses mais consumidos em todo o mundo. Temos 10 garrafas de 70 centilitros de J&B Botânico da J&B, no valor de 14,99 €, para oferecer neste passatempo.

Para se habilitar, apenas tem de ir ao site internacional da marca, descobrir o nome de outro dos uísques produzidos pela J&B e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.bebidas@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, idade, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 11 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo, no entanto, qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!