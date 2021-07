Diversas vezes considerado o melhor gin do mundo em competições internacionais, o No.3 London Dry Gin acaba de adotar um novo posicionamento inspirado na sua eterna busca pela perfeição. A nova campanha promocional desta bebida alcoólica revela uma união entre a arte e a ciência, para obter uma obra de arte que revela a sofisticação deste gin. Numa expressão do mais puro requinte, a icónica marca apresenta, no verão de 2021, uma nova garrafa que encerra uma trilogia única de sabores.

O prestigiado No.3 London Dry Gin, distribuído em Portugal pela Sogrape Distribuição, representa o expoente máximo de um método de destilação clássico na desafiante simplicidade de usar apenas três ingredientes-chave no processo de produção. Alheio às inúmeras tendências que foram surgindo, nunca se desviou do caminho que o torna excecional. É o único gin do mundo a gabar-se de ter conseguido receber a distinção de World’s Best Gin no International Spirits Challenge por quatro vezes.

