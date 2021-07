Assume-se como a melhor experiência de compra online de artigos para casa e escritório e surpreende pela oferta e pela qualidade dos produtos que comercializa. O Bazar Mondiale existe pelo amor ao design e à decoração. "Acreditamos no fortalecimento da individualidade e da arte. A nossa missão é sermos um market place de venda para o home living, ligando criadores, produtores e designers diretamente aos consumidores finais", informa a empresa portuguesa na loja de comércio eletrónico que criou.

Para além de mobiliário e peças de decoração para todas as divisões da habitação, o Bazar Mondiale também comercializa candeeiros, colchões, mobiliário de exterior e painéis de parede de design português fabricados em território nacional com diferentes imagens, como os cinco que temos para oferecer neste passatempo, no valor de 59,53 €. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir o nome de um dos conjuntos em promoção e enviar a resposta para passatempo.casa@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem de indicar se prefere o painel 1, o painel 2, o painel 3, o painel 4 ou o painel 5, no caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 13 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo, no entanto, qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!