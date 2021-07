O reencontro entre a raposa e o principezinho que Antoine de Saint-Exupéry idealizou quando escreveu aquele que é um dos livros infantis mais famosos do mundo foi o ponto de partida para a criação de The Fox Tale, uma marca de gin portuguesa que se assume como um hino à amizade. Com um paladar herbal e um sabor limpo e fresco, está disponível em três variedades e já ganhou prémios. Em 2019, conquistou uma medalha de bronze na edição do concurso International Wine & Spirit Competition (IWSC).

The FoxTale Citrus, com 37,5% de volume de álcool, o último gin a ser lançado pela empresa de produção de bebidas alcoólicas Destilaria Portuguesa, resulta da adição das laranjas algarvias à receita original do gin The FoxTale. No caso da segunda criação da marca, também com 37,5% de volume de álcool, o segredo está nos morangos, plantados e colhidos em propriedades alentejanas, que depois foram infundidos no gin que a empresa desenvolveu originalmente. The FoxTale Pink tem ainda um travo a hortelã.

