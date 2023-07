Sobreviver ou escapar de uma relação tóxica e abusiva pode, muitas vezes, ser apenas um passo para parte da recuperação. Pois, para muitas vítimas, a maior dificuldade será recuperar do abuso, do dano causado na sua autoestima, bem como lidar com os sentimentos de raiva e traição.

Stephanie Sarkis, especialista em comportamento abusivo, abuso narcisista e distúrbios de personalidade, deu aos escaparates o livro Liberte-se de Relações Tóxicas (Casa das Letras), um manual que pretende ajudar as vítimas destas situações a superá-las e a viver em pleno de forma saudável e feliz.

Uma obra que pretende ser não só uma ajuda na recuperação, mas também na compreensão dos fundamentos do comportamento tóxico e para como encontrar paz.

Tephanie Moulton Sarkis exerce a sua atividade em consultório privado há 20 anos. É colaboradora (sénior) da Forbes e da Psychology Today. Apresenta também o podcast Talking Brains. Vive em Tampa, na Florida.

