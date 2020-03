Com uma combinação de ativos que incorpora a tecnologia despigmentante B-Core 221, o novo tratamento intensivo antimanchas em ampolas Bio 10 Forte da Bella Aurora atua nas células produtoras da melanina para uma maior eficácia na eliminação das manchas cutâneas. Ideal para combater as escuras, as solares, os melasmas, os lentigos senis e as marcas pós-inflamatórias causadas por tratamentos dermatológicos, pode ser aplicado em todas as peles.

Desenvolvido pelos laboratórios da marca, em Santander, em Espanha, este produto, com um nível despigmentante muito elevado, elimina as manchas existentes e previne o aparecimento de novas. Adequado para as epidermes mais sensíveis e delicadas, apresenta uma fórmula que não é fotossensibilizante, pelo que pode ser utilizado durante todo o ano. Dermatologicamente testado, este dermocosmético respeita a pele e o meio ambiente.

Temos 15 embalagens de Bio 10 Forte de Bella Aurora, contendo 15 ampolas para 30 aplicações, no valor de 45,90 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de aceder ao site da marca e descobrir o nome de outro produto de dermocosmética desenvolvido por este laboratório espanhol. De seguida, só tem de enviar a resposta, por e-mail, para o endereço passatempo.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações até às 16h00 do dia 16 de abril de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

