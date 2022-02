Ganhe romances impressionantes que fazem sucesso em França e em Itália

Violette Toussaint é a guardiã do cemitério de uma pequena vila da Borgonha, no centro de França. A sua vida é preenchida pelas confidências dos que o visitam e pelos seus colegas, três coveiros, três agentes funerários e um padre. Os seus dias decorrem com tranquilidade até à chegada do chefe de polícia Julien Seul, um agente da autoridade que pretende deixar as cinzas da mãe na campa de um desconhecido. O destino, inesperadamente, aproxima-os.

A história de amor clandestino da mãe daquele homem afeta de tal forma a francesa que toda a dor que tentou calar ao longo dos anos, marcada pela tristeza pela morte da filha, vêm ao de cima. Atmosférico, tocante e, muitas vezes, paradoxalmente hilariante, "A breve vida das flores", o novo livro de Valérie Perrin, é um romance de vida. Sobre os que partiram e vivem em nós e sobre a luz que se pode revelar mesmo na mais plena escuridão.

