Ganhe livros repletos de intriga e mistério de um aclamado escritor nacional

O corpo de um homem espancado até à morte é encontrado numa praia deserta nos arredores de Veneza, no norte de Itália. O cadáver pertence a um escritor britânico que está na cidade para assistir à antestreia da adaptação cinematográfica do seu livro mais vendido. Na mesma noite, um jovem, apanhado pela polícia em excesso de velocidade, com a roupa ensanguentada, confessa o homicídio. Mas é nesse momento que uma importante questão se coloca.

Por que motivo é que todas as provas recolhidas pelas autoridades apontam, no entanto, para que esteja inocente? O mistério adensa-se quando a noiva da vítima, uma misteriosa colecionadora de arte, aparece. Será que estará implicada? Depois do sucesso de "O cardeal", Nuno Nepomuceno regressa em 2022 com um novo livro, o desfecho da série Afonso Catalão. Passado entre Cambridge, Amesterdão e Veneza, é um thriller psicológico sedutor e ousado.

Temos 10 exemplares de “A noiva judia” de Nuno Nepomuceno, uma obra publicada pela Cultura Editora, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook, apenas tem de ir ao microsite do livro, descobrir o tempo de duração do trailer de apresentação e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.livro@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 2 de março de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão imediatamente eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!