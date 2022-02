A pele é um órgão frágil. Requer, por isso, cuidados diários adequados. Fundado em Aix-en-Provence, no sul de França, em 1977, pelo farmacêutico Jean-Noël Thorelun, o Laboratório Dermatológico Bioderma desenvolve há 45 anos os melhores produtos para cuidar os diferentes tipos de pele, incluindo a pele com tendência atópica. A pensar nas necessidades dos milhares de pessoas que sofrem com este problema, a empresa gaulesa criou Atoderm.

Uma gama completa de produtos que promove a rotina ideal para prevenir e cuidar da pele muito seca ou com tendência atópica de toda a família. Uma resposta completa e eficaz antes, durante e após o tratamento, melhorando a qualidade de vida e espaçando as recidivas. Um dos produtos que a integram é o Atoderm Intensive Gel Moussant, um gel indicado para a higiene diária, com uma textura fluida, que hidrata e acalma a epiderme.

Atoderm Intensive Baume, um cuidado emoliente que restaura biologicamente, de forma duradoura, a barreira cutânea, é outra das referências da gama. Este bálsamo atua nas causas e consequências da pele atópica. Tem uma textura não oleosa e não colante e é de rápida absorção. Atoderm SOS Spray, outro dos lançamentos da Bioderma, é a resposta indicada para o alívio imediato da comichão que tanto incomoda os que sofrem deste problema.

Com uma eficácia de seis horas, este produto, recomendado por milhares de dermatologistas em todo o mundo, acalma a epiderme em apenas 60 segundos, garantindo um conforto imediato, uma hidratação duradoura e uma proteção intensiva. Este spray, à venda em farmácias e parafarmácias de norte a sul do país e em lojas de comércio eletrónico especializadas, é comercializado embalagem prática e multiposicional, indicada para toda a família.

