Depois das celebrações da Páscoa, marcadas por mesas recheadas de iguarias, chocolates e pratos mais condimentados, é natural sentirmo-nos mais inchados ou com uma sensação de desconforto corporal. A culpada pode ser a retenção de líquidos – um fenómeno comum após excessos alimentares, sobretudo quando há maior consumo de sal e açúcar.

A boa notícia? Com algumas estratégias simples, é possível ajudar o organismo a restabelecer o equilíbrio e recuperar a leveza.

Hidratar, hidratar, hidratar

Pode parecer contraintuitivo, mas beber mais água é o primeiro passo para combater a retenção. Uma boa hidratação apoia a função renal e facilita a eliminação de toxinas e do excesso de sódio – um dos principais responsáveis pela retenção. Chás com propriedades diuréticas, como o de cavalinha ou hibisco, também são aliados preciosos.

Reduzir o consumo de sódio

Evite alimentos ultraprocessados, enlatados e refeições ricas em sal. Uma alimentação mais natural e equilibrada ajuda o corpo a desinchar e a sentir-se mais leve.

Apostar em alimentos com efeito diurético

Inclua no prato opções como pepino, melancia, abacaxi, aspargos e limão. Estes alimentos ajudam a estimular a eliminação de líquidos de forma natural.

Mexer o corpo

A prática regular de exercício físico ativa a circulação sanguínea e potencia o funcionamento dos rins, contribuindo para a eliminação do excesso de líquidos.

Valorizar o descanso

Dormir bem é fundamental para o bom funcionamento do sistema linfático e renal. Garantir uma boa noite de sono ajuda o corpo a regenerar-se e a eliminar o que não precisa.

Drenagem linfática: um reforço bem-vindo

Esta massagem suave estimula o sistema linfático e promove a eliminação de líquidos e toxinas, aliviando o inchaço e proporcionando uma sensação imediata de bem-estar.

Com pequenas mudanças e cuidados, o corpo responde rapidamente e volta ao seu equilíbrio natural. Mais do que se sentir culpado pelos excessos, o segredo está em escutar o corpo, cuidar de si e restabelecer rotinas saudáveis com carinho e consistência.