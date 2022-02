Ganhe coffrets com produtos para bebés de uma marca de beleza natural centenária

No entender da Weleda, uma marca de cosmética ética, ecológica e sustentável suíça, fundada em 1921, a beleza não é algo que nasça num laboratório. É algo que se cultiva diretamente na terra, com esforço e dedicação. Os dermocosméticos que esta empresa desenvolve e comercializa são produzidos com ingredientes de origem 100% natural e com mais de 80% de ativos biológicos, através de métodos de proteção ambiental e de comércio justo, certificados.

Distribuída em Portugal pela Virya Saúde Natural, é vendida em farmácias e em lojas de produtos naturais. Uma das novidades no mercado nacional é o Set de Boas-Vindas Bebé, um coffret que, além de um resguardo para muda de fralda, inclui um embalagem de 75 mililitros do Creme de Calêndula Muda de Fralda, uma de 50 mililitros de Creme Facial de Calêndula, uma de 200 mililitros do Banho de Creme de Calêndula e uma de 200 mililitros de Óleo de Calêndula.

Temos 10 coffrets Set de Boas-Vindas Bebé, que contêm ainda uma fralda biológica para recém-nascidos, no valor de 39,65 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e a Weleda no Instagram e no Facebook, apenas tem de ir ao site nacional da marca, descobrir o nome de uma das certificações da empresa e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.weleda@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 17 de março de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão imediatamente eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!