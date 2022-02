Ganhe champôs de uso diário e sabões para a barba de uma marca de cosmética masculina

Longe vão os tempos em que os homens não se cuidavam convenientemente. Nos tempos que correm, não faltam no mercado produtos de higiene e beleza desenvolvidos a pensar nas necessidades masculinas dos dias de hoje, como é o caso de The Barber Company. Esta marca de cosmética francesa, que chegou ao mercado nacional em 2018, foi criada a pensar numa nova geração de homens que já não vive sem este tipo de preocupações estéticas e de bem-estar.

A linha de produtos de cuidados masculinos exclusiva que esta empresa gaulesa, fundada em 1975, desenvolveu, utiliza e comercializa na sua rede de barbearias, já com duas dezenas de espaços em Portugal, é um fator diferenciador. Um dos lançamentos mais populares é o Champô Uso Diário nº 1, um champô diário que, além de assegurar uma higiene perfeita, assegura o equilíbrio do couro cabeludo, permitindo simultaneamente obter um cabelo mais bonito.

Além de um champô anticaspa, de um óleo para a barba, de um gel de barbear, de um aftershave, de um creme facial e de gel, cera e pasta para o cabelo, a gama da The Barber Company inclui ainda o Sabão para Barba nº 1. Ideal para higienizar os pelos da face e a pele que eles cobrem, reduz a comichão que interfere com o bem-estar masculino dos homens com barba. Sem silicones, sulfatos ou parabenos, seduz pelo perfume de vetiver com notas orientais.

Temos 10 packs, compostos por uma embalagem de Champô Uso Diário nº 1 e uma embalagem de Sabão para Barba nº 1 para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e a The Barber Company no Instagram e no Facebook, apenas tem de ir à plataforma de comércio eletrónico da Jean Louis David, que comercializa a marca em Portugal, descobrir o nome de um dos produtos do mês e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.broader@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 15 de março de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão imediatamente eliminados após o anúncio dos vencedores.

