Ganhe máscaras faciais líquidas e máscaras labiais regeneradoras no valor de 131,24 €

E se pudesse tratar o seu rosto com uma essência única de ácido hialurónico que lhe garantisse tudo aquilo que a sua pele precisa para se manter hidratada e resplandescente? Essa é a premissa de Pure HA, uma máscara facial líquida altamente concentrada, com 1,8% de ácido hialurónico. Para além de suavizar, hidratar e revitalizar a epiderme, este dermocosmético desenvolvido pela Croma aumenta a sua hidratação natural, deixando-a luminosa.

Devido à sua fórmula hidratante e suavizante, que melhora a barreira cutânea e a elasticidade da pele, Pure HA é a adição indispensável à sua rotina de cuidados de beleza. A sua fórmula minimalista, contendo ingredientes de qualidade farmacêutica, deixa a tez nutrida e radiante. Com uma textura sedosa e leve, adequada a todos os tipos de pele, integra, além de ácido hialurónico, glicerina, hialuronato de sódio, fosfato dissódico e ácido cítrico.

Com ácido hialurónico, aloé vera e fermento de bagas, a Regenerating Lip Mask da Croma é um tratamento nutritivo para lábios suaves e volumosos. Integralmente fabricada em biocelulose, esta máscara labial hidrata-os e nutre-os desde o primeiro momento, melhorando a elasticidade da pele, regenerando os lábios secos e rachados e protegendo e preenchendo a epiderme em redor da boca. A fórmula vegana foi dermatologicamente testada.

Temos três packs, compostos por uma embalagem de Pure HA com quatro máscaras líquidas no valor de 76,24 € e uma embalagem de Regenerating Lip Mask no valor de 55 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e a Croma Pharma no Instagram e no Facebook, apenas tem de ir à plataforma de comércio eletrónico da marca, descobrir o nome de um dos produtos do mês e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.croma@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 3 de março de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão imediatamente eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!