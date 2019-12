A gama Skin Relief da Aveeno, desenvolvida por dermatologistas, é enriquecida com complexo triplo de aveia prebiótica, formulado com farinha de aveia, extrato de aveia e óleo de aveia. Os produtos de dermocosmética que a integram, disponíveis em farmácias e parafarmácias, ajudam a melhorar o equilíbrio natural do microbioma da epiderme, aliviando a pele muito seca e/ou sensível, tornando-a mais resistente e saudável desde o primeiro dia de utilização.

Temos 15 kits de produtos Skin Relief da Aveeno, no valor de 44,70 €, para oferecer neste passatempo, integrando cada um deles:

- 1 embalagem de loção hidratante (500 ml)

Enriquecida com um complexo triplo de aveia prebiótica que integra farinha de aveia, extrato de aveia e óleo de aveia, ajuda a melhorar o equilíbrio natural do microbioma da pele. A fórmula rica e não gordurosa de Aveeno Skin Relief Loção Hidratante alivia imediatamente a pele muito seca ou sensível, para uma pele mais resistente e de aspeto saudável desde o primeiro dia.

- 1 embalagem de gel de banho (500 ml)

Com uma fórmula sem fragrância que limpa e suaviza a pele seca, deixa a pele com uma sensação de limpeza e frescura e ajuda a reduzir a secura. O Aveeno Skin Relief Gel de Banho foi desenvolvido com dermatologistas, não tem sabão nem corantes nem fragrância e é hipoalergénico, tornando-o suficientemente suave para a pele sensível. Está clinicamente comprovado que limpa delicadamente e mantém o equilíbrio natural do microbioma da pele.

- 1 embalagem de bálsamo reparador (50 ml)

Formulado com o complexo triplo de aveia prebiótica da marca, Aveeno Skin Relief Cica Bálsamo de Reparação melhora o equilíbrio natural da pele para uma pele mais resistente e de aspeto saudável desde a primeira utilização. Este bálsamo reparador tem a capacidade de apoiar o crescimento de microrganismos que se encontram naturalmente no microbioma da pele, que ajuda a fortalecer. É adequado para toda a família, adultos e crianças com mais de 3 anos.

