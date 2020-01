Maquilhadora profissional há mais de 20 anos, Inês Franco é a maquilhadora preferida das apresentadoras de televisão Cristina Ferreira e de Sílvia Alberto, celebridades que maquilha vezes sem conta. Empreendedora e empresária, abriu um ateliê no LX Factory, em Lisboa, onde promove regularmente formações e workshops, já lançou duas linhas de pincéis e estojos e também desenvolveu uma beauty bag, uma mala de maquilhagem prática e exclusiva.

"O pequeno grande livro da maquilhagem" é o seu terceiro livro. Neste guia prático de 178 páginas, que apresenta 74 dicas e segredos de beleza, são muitas as ideias e os truques que vão valorizar a sua imagem. Se tem dúvidas em relação às melhores formas de tirar (maior) partido do blush, do eyeliner ou do iluminador, encontrará seguramente neste livro a resposta! As ilustrações a preto de branco de Beatriz Túbal Carapuça facilitam a perceção da mensagem.

Tínhamos cinco exemplares de "O pequeno grande livro da maquilhagem" de Inês Franco, publicado pela editora Contraponto, para oferecer neste passatempo. Os vencedores são:

Telma Clara Alves (Cesar)

Sara Cabral e Abreu (Amadora)

Sara Alexandra Ambrósio (Lisboa)

Andreia Filipa Bento (Alcobaça)

Daniela Filipa Barros (Senhora da Hora)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte ultimatebeauty@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!