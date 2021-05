Ganhe peças de roupa de uma marca de moda infantil portuguesa que valoriza o conforto e a tradição

A marca de moda infantil Cotton Moon surge pelas mãos de Filipa Campos e Susana Guimarães, duas amigas do Porto com filhos da mesma idade e com um gosto em comum, o de vestir bem as crianças na hora de dormir. Juntas, compravam tecidos na Feira de Cerveira, em Vila Nova de Cerveira, para confecionarem os pijamas dos filhos. Foi desse hábito que nasceu a nova etiqueta, uma marca portuguesa que desenvolve e comercializa vestuário de dormir para os pequenos sonhadores do país, com propostas para crianças dos 2 aos 12 anos.

Filipa Campos e Susana Guimarães ficaram com recordações da infância feliz que viveram e, apologistas das tradições, da família e do conforto, pretendem agora criar novas memórias, incorporando o espírito livre e a natureza, o campo, o mar, a praia, os passeios a cavalo, os jogos, as brincadeiras, as gargalhadas e os serões intermináveis sem sono, nas propostas que comercializam, que recuperam as linhas, as agulhas e os bordados dos tempos dos nossos avós numa coleção de pijamas e camisas de noite clássica e intemporal.

Produzidas em Portugal, as peças de roupa, eticamente fabricadas, são feitas de um algodão delicado, num processo de fabrico personalizado que faz com que cada peça conte uma história. Com recurso a fornecedores locais, as criações da Cotton Moon são confecionadas com os melhores tecidos e as rendas mais bonitas, sem descurar a escolha dos botões mais delicados e mimosos para cada um dos pijamas e camisas de noite que integram a primeira coleção de moda infantil, perfeita para andar por casa, que a marca lançou no início de 2021.

