Em Portugal, os dias de calor começam cedo e tendem a prolongar-se até às primeiras semanas de outubro. O outono é, por isso, a altura perfeita para reverter os danos causados pelas agressões à pele provocadas pela exposição excessiva ao sol e à água do mar e da piscina durante os meses de verão e também para a preparar para os dias mais frios que se avizinham no pico do inverno. Pode fazê-lo com a máscara esfoliante suavizante e retexturizante [A] Microgommage Lift, uma das novidades da SVR.

Indicada para peles irregulares, imperfeições cutâneas, poros dilatados e rugas, esta máscara esfoliante de dupla ação limpa e desobstrui os poros, suavizando e nutrindo a epiderme. A máscara facial [B3] Masque Hydra Intensif, outra das soluções que a marca de dermocosmética francesa criada em 1962 pelo casal de farmacêuticos Simone Véret e Robert Véret propõe, é uma máscara dermatológica de biocelulose natural, com vitamina B3 e ácido hialurónico, que reidratada e preenche a pele em apenas 15 minutos.

A máscara facial [C] Masque Anti-Ox, uma musse micro-peeling com alta concentração de vitamina C, integra um complexo de ingredientes ativos retexturizantes e volumizadores que garantem um aumento de luminosidade imediato. Depois do rosto, não pode deixar de cuidar dos pés com a Xerial Peel, uma máscara esfoliante com uma concentração de ativos queratolíticos, para adultos com calos em pés muito secos e danificados, que hidrata intensivamente as extremidades dos seus membros inferiores.

Temos três packs compostos por uma embalagem da máscara facial [A] Microgommage Lift, uma embalagem da máscara facial [B3] Masque Hydra Intensif, uma embalagem da máscara facial [C] Masque Anti-Ox e uma embalagem da máscara para pés Xerial Peel da SVR, no valor de 78,20 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar a ganhar um deles, apenas tem de ir ao site da marca e descobrir o nome de outro dos produtos deste laboratório e enviar a resposta para o endereço de e-mail ultimatebeauty@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 16h00 do dia 14 de novembro de 2020. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte ultimatebeauty@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!