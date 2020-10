Ganhe embalagens de chá de uma marca portuguesa que valoriza o que é nosso

Fundada em 2017, a Infusões com História é uma marca 100% portuguesa criada com a pretensão assumida de recuperar a história e o património único dos nossos territórios, proporcionando experiências sensoriais inesquecíveis através de infusões que os materializam. Esta empresa, sedia em Cesar, no concelho de Oliveira de Azeméis, produz e comercializa chás e infusões de plantas totalmente biológicas, naturais e nacionais, desenvolvendo misturas exclusivas e cuidadas.

As suas diversas gamas de produto centram a sua identidade e a sua inspiração nas mais distintas regiões do país, recuperando a história, as tradições e os hábitos desses espaços geográficos, como é o caso de Chás do Românico, uma caixa com três latas pequenas que integra a Infusão do Mato, com carqueja, hortelã-comum e prunela. A Infusão Montanha de Sensações, com urze, cidreira e prunela, é outra das propostas. A embalagem inclui ainda uma lata de Infusão Românico Português.

Cidreira, hortelã-comum e prunela são os ingredientes principais desta bebida de sabor fresco, bem apaladado, com um travo cítrico e adocicado, levemente mentolado. Com uma centena de pontos de venda físicos e uma loja online, onde também encontra bules em vidro, copos de chá, infusores, jarros elétricos e garrafas isotérmicas, a Infusões com História tem a ambição de viajar para (muito) além das fronteiras portuguesas e de, numa primeira fase, conquistar o mercado europeu.

