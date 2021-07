Rui Elias de Mértola e Pedro Fogaça de Lisboa nasceram no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano, apenas com 45 minutos de diferença, separados por 235 quilómetros. Tinham oito anos quando se conheceram durante umas férias no Alentejo. Foi o início de uma amizade que perdura até hoje e que os levou a criar a Floats of Fun, uma nova marca portuguesa de insufláveis de luxo que foi buscar inspiração ao glamour e à joie de vivre da era art déco para os modelos originais que criou para o verão de 2021.

"Acreditamos profundamente que haverá sempre um tempo e um espaço para os insufláveis nas nossas vidas e a gama da Floats of Fun irá certificar-se de que não perderá nenhum momento de prazer no mar infinito ou numa piscina elegante. A nossa icónica oferta de produtos visa proporcionar a todos aqueles que gostam de brincar na água um boost de diversão e prazer, seja numa praia paradisíaca ou numa piscina magnífica, com acessórios sofisticados", esclarece a Floats of Fun em comunicado.

Temos três insufláveis da Floats of Fun para oferecer neste passatempo, o Capri Under the Sun, o Glassy Pink Venus Shell e o Angel's Delight. Para se habilitar a ganhar um deles, apenas tem de ir ao site da empresa, que não comercializa apenas estes divertimentos, descobrir o número de categorias de produtos que a marca vende, o número de modelos da categoria com maior número de referências e o número de modelos de insufláveis com glitter e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.verao@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem de indicar o insuflável que mais gostaria de receber no caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 13 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo, no entanto, qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!