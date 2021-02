Muito mais do que um mero vinho, o Boeira White Diamond, uma das referências que integram o portefólio vínico da Quinta da Boeira, é uma obra de arte. Este néctar é comercializado numa garrafa única, que alia o formato de uma garrafa franconia, abaloada e achatada, ao formato de uma garrafa fiasco, valorizando a essência do vinho do Porto que preenche o seu interior de uma forma requintada, reforçando, assim, as características associadas a este néctar de eleição, luxo, elegância e autenticidade.

O Boeira White Diamond já conquistou dois prémios internacionais, duas medalhas de ouro, uma no Berlin Wine Trophy 2019 na Alemanha e outra no Prodexpo Russia 2019 na Rússia. Este ex-libris da Quinta da Boeira, muito apreciado por consumidores premium que procuram a qualidade com classe, é produzido com as castas Malvasia Fina, Viosinho, Gouveio e Côdega de Larinho. É um vinho de cor límpida que inspira pelo seu intenso aroma a citrinos, casca de tangerina e compotas de pêssego e mel.

