É o segundo parque de diversões mais visitado em França. Inaugurado em 1987, o Futuroscope, localizado nos arredores de Poitiers, no centro de França, não é igual a mais nenhum outro. Apesar de também ter uma montanha-russa, este centro lúdico de inspiração futurista inova pelas atrações de alta tecnologia com recurso a imagens 3D, 4D e 5D projetadas em ecrãs gigantes e pelas experiências imersivas, algumas delas premiadas internacionalmente, que encantam pessoas de todas as idades.

Em 2022, a grande novidade é Caçadores de Tornados, uma atração familiar que convida os visitantes a seguirem uma equipa de especialistas, num veículo possante, num teatro circular com uma plataforma rotativa dinâmica montada sobre macacos hidráulicos, que podem subir, descer e rodar, dando origem a uma rotação que pode atingir os 27 quilómetros por hora. Na primavera, abre também um novo hotel temático, uma estação galáctica, inspirado no universo da ficção científica.

