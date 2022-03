É no coração de uma região protegida que, em Auvergne, no centro de França, nasce a famosa água termal de Vichy. A viagem deste precioso líquido pelas profundezas dos maciços vulcânicos da região demora milhares de anos, chegando a atingir uma profundidade de quatro milhares de metros. Durante esse percurso, esta água termal é enriquecida naturalmente com 15 minerais e nutrientes, ingredientes essenciais para a saúde e beleza da pele.

Mundialmente reconhecida como uma das águas termais mais ricas em diversidade e concentração de minerais, a água vulcânica de Vichy é, desde a sua fundação, em 1931, o principal ingrediente ativo dos dermocosméticos da marca. Vichy Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler não é exceção. Este sérum anti-idade inovador atua em todas as rugas, combatendo a falta de preenchimento da pele do rosto e do contorno de olhos, com resultados visíveis.

Com 1,5% de ácido hialurónico puro de origem natural e vitamina Cg, é o ponto de partida perfeito para uma rotina anti-idade que também deve integrar o Vichy Liftactiv Supreme Creme Dia Pele Normal a Mista. O primeiro cuidado lifting diário da Vichy corrige as rugas e devolve firmeza à pele, deixando-a com um aspeto mais jovem, de forma imediata e duradoura. Este creme de uso diário é especialmente indicado para mulheres com rugas visíveis, a partir dos 35 anos.

Vichy Capital Soleil UV-Age Daily, outra das propostas da marca francesa, é um fluido antifotoenvelhecimento que assegura uma elevada proteção contra os raios ultravioleta UVA e UVB, ao mesmo tempo que age sobre os sinais existentes de envelhecimento da pele, combatendo rugas e manchas escuras. Para além de péptidos e frações de probióticos, este cuidado de fotoproteção diária integra na sua composição niacinamida e 10% de água vulcânica de Vichy.

