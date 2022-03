Nem sempre é fácil conseguir tempo para treinar todos os dias ou acordar com energia máxima para começar a exercitar-se logo pela manhã. Por isso, após 10 anos de investigação, a Elancyl acaba de relançar o Slim Design Dia, um cuidado único que combate a celulite rebelde e indesejada, com pigmentos que dissimulam, a nível ótico, o aspeto casca de laranja da pele. A sua fórmula garante uma eficácia de 24 horas com uma só aplicação por dia.

Slim Design Dia atua no núcleo da arquitetura da celulite, potenciando o alisamento da epiderme. Com eficácia comprovada ao fim de sete dias, foi pensado especialmente para mulheres que procuram um tratamento anticelulite diurno mas têm necessariamente uma prática de desporto regular. Além de cafeína e cecrópia, contém floridzina, salácia e hera, substâncias que atuam sobre os três principais fatores responsáveis pela celulite.

A fórmula de Slim Design Dia, com uma textura prática, agradável e revitalizante, convida à massagem, idealmente após o duche matinal e depois da pele já estar seca. A aplicação regular deste produto estimula a eliminação de lípidos de manhã e potencia a sua ação durante o período de descanso noturno para libertar os ativos anticelulíticos no melhor momento do dia para que a pele se torne visivelmente mais firme, mais lisa e mais bonita.

