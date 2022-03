Nos meses em que as temperaturas mais descem, são muitas as casas que se debatem com problemas de humidade. Para a combater, são várias soluções inovadoras que a UHU comercializa, como é o caso do UHU Íman de Humidade Ultra Absorvente Original, um desumidificador disponível em dois tamanhos, 450 e 900 gramas. Inodoro e silencioso, adapta-se a diferentes espaços, incluindo divisões fechadas com pouca ou nenhuma ventilação.

Com um design pensado de forma inteligente, que permite acumular a água filtrada do ar sem transbordar, mesmo quando movimentado, este produto tem uma eficácia de absorção 40% superior às pastilhas convencionais. Além disso, tem também a vantagem de ser sustentável, pois não necessita de qualquer fonte de energia e pode ser utilizado por tempo indefinido, sendo apenas necessário trocar as recargas, que são vendidas à parte, periodicamente.

Para combater o problema da humidade no interior de armários, sapateiras, caixas de armazenamento, sacos de desporto, automóveis, caravanas e barcos, a empresa comercializa também o UHU Desumidificador Compacto 2 em 1, com aroma a lavanda. Fabricado com uma tecnologia à base de gel, é 100% à prova de vazamentos e garante 300% de absorção. Fácil de fixar ou pendurar, não necessita de um recipiente de suporte e dura até três meses.

Temos 15 packs compostos por uma embalagem de 450 gramas de UHU Íman de Humidade Ultra Absorvente Original com uma recarga incluída e uma embalagem de UHU Desumidificador Compacto 2 em 1 com aroma a lavanda para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da empresa, descobrir o nome de dois outros produtos de utilização caseira da marca e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.uhu@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 21 de abril de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!