Longe vão os tempos em que a roupa para praticar desporto era descurada. Nos dias de hoje, os consumidores exigem peças (muito) confortáveis com designs únicos e surpreendentes, como os que a Patuá Fitness, uma marca de vestuário desportivo 100% nacional, fundada em Vila Nova de Famalicão, em 2009, desenvolve e comercializa. O design de cada proposta, além de ser diferente e ousado, foi pensado para garantir uma comodidade máxima e uma versatilidade efetiva.

Temos cinco peças desta marca para oferecer neste passatempo, um macacão Mucugê, uma sweatshirt Prazeres, umas leggins Capri Paixão e duas t-shirts masculinas Bicas. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e a Patuá Fitness no Instagram e no Facebook apenas tem de ir ao site nacional da etiqueta, descobrir o nome de duas tipologias de produtos que a empresa comercializa e enviar, de seguida, a resposta para broader@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem a indicação da peça pretendida e do tamanho que veste habitualmente para o caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 8 de abril de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!