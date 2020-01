Para crianças com mais de três anos, Coko, O Meu Primeiro Robô, um dos muitos brinquedos didáticos da Clementoni, é um adorável crocodilo programável desenvolvido para ajudar os mais pequenos a dar os seus primeiros passos no universo do código. Com 15 cartas capacitativas direcionais, permite criar sequências de movimentos que o fazem andar de um lado para o outro, entretendo as crianças com os muitos efeitos sonoros engraçados que faz.

Este robô, que pode ser programado para dormir, para nadar e até ficar assustado, é capaz de reconhecer a comida magnética que o alimenta virtualmente e reage quando se aproximam. Com o Coko, as crianças vão aprender as noções básicas da programação e da robótica educativa de uma forma simples e divertida. Este brinquedo estimula o desenvolvimento da orientação espacial e do pensamento lógico nos mais pequenos desde a mais tenra idade.