Desenvolvido para crianças com mais de sete anos, Lego Hidden Side 70420 O Mistério do Cemitério, um jogo de construção com 335 peças, é uma das novidades deste ano da conceituada marca dinamarquesa. Este brinquedo alia o desafio da junção de peças e de componentes lúdicos a um emocionante desafio tecnológico, uma vez que interage com uma app de realidade aumentada, que pode ser descarregada online gratuitamente.

Depois de construírem o seu próprio cemitério, que inclui uma estátua que se move e uma sepúltura que se abre, as crianças transformam-se em caça-fantasmas tecnológicos, embarcando numa divertida aventura em busca das criaturas mais fantasmagóricas. Com recurso a um tablet ou a um smartphone, as cinco personagens principais deste jogo, incluídas na embalagem, vão estimular a imaginação e a capacidade de observação do seu filho.

Tínhamos 10 jogos de construção Lego Hidden Side 70420 O Mistério do Cemitério, no valor de 29,99 €, para oferecer. Os vencedores deste passatempo são:

Ana da Graça Rodrigues (Porto)

Ana Carla Vilaça (São Domingos de Rana)

Diana Cristina Morgado (Marinha Grande)

Ana Catarina Domingues (Figueiró dos Vinhos)

Carina Marisela Barreiro (Covelo do Gerês)

Luís Alberto Cipriano (Lisboa)

Jorge Manuel Mamede (Rio de Moinhos)

Sónia Isabel Rocha (Santo António dos Cavaleiros)

Ana Isabel Domingues (Figueira da Foz)

Maria da Conceição Teixeira (Sesimbra)



