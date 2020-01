O seu filho anda a pedir-lhe um animal de estimação há já algum tempo mas ainda não o conseguiu convencer? Tem aqui a solução! Disponíveis para colecionar, os quatro Pet-Bits da Clementoni são a diversão perfeita para as crianças com mais de quatro anos. Estes pequenos robôs amigáveis permitem gravar a voz de pequenos e graúdos e reproduzir depois o que foi pronunciado, com um efeito robótico, garantido momentos de diversão para toda a família.

Além de um cão e de um gato, as mascotes mais tradicionais, há um panda e um coelho, todos com uma personalidade própria e distinta, conseguindo interagir e falar entre eles, graças à capacidade de chamamento especial que integram. Para além desta componente sociável, as quatro mascotes dançam, falam e reagem ao bater das palmas. Podem ainda ser ligadas a uma app gratuita que permitirá às crianças dar os primeiros passos no mundo da programação.

Tínhamos 10 brinquedos Pet-Bits da Clementoni, marca líder de brinquedos didáticos e científicos que tem investido anualmente numa oferta educativa que promove o desenvolvimento e crescimento dos mais pequenos, no valor de 19,90 €, para oferecer neste passatempo. Os vencedores são:

Ana Margarida Oliveira (Palmela)

Rita da Conceição Lopes (Frazão)

João David Antunes (Carregal do Sal)

Carina Isabel Barros (Ponte de Lima)

Hélder José Fernandes (Charneca de Caparica)

Rute Carla Cruz (Nazaré)

Daniela Prates Cardoso (Lisboa)

Maria Eduarda Beaumont (Lisboa)

Ana Sofia Perestrelo (Entroncamento)

Maria Isabel Magalhães (Lobão)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

