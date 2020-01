Os mais pequenos não vão conseguir resistir a este divertido e colorido hipopótamo bailarino. O Baby Hipo Divertido, um dos produtos da gama Baby Clementoni, foi desenvolvido para incentivar as crianças com idades entre os 10 e os 36 meses a mexer-se e a tentar dançar desde cedo, interagindo com ele. Este centro de atividades permite-lhes aprender facilmente enquanto se divertem. O Baby Hipo Divertido bate palmas com as suas patas macias enquanto dança.

Para além de estimular o desenvolvimento do sentido de ritmo e das capacidades motoras da criança, este brinquedo educativo ensina os números e os animais através das muitas canções e das muitas rimas que contém. Tínhamos cinco brinquedos Baby Hipo Divertido para oferecer neste passatempo. Foram mais de 1.200 as participações recebidas. Os vencedores são:

Ana Isabel Dias (Benedita)

Marco Paulo Fernandes (Belas)

Otília Raposo Baltazar (Sousel)

Patrícia Alexandra Vieira (Vila Nova de Gaia)

Filipe Manuel Gomes (Moinhos da Funcheira)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!