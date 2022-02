Rilastil Smagliature é o tratamento anti-estrias mais vendido no mercado italiano. Com eficácia comprovada e resultados visíveis logo a partir das primeiras aplicações, Rilastil Smagliature Creme é uma arma poderosa no combate a estas marcas cutâneas. Provocadas pela rutura das fibras de colagénio e elastina, na sequência do estiramento da derme, as estrias apresentam cores diferentes conforme a fase de formação. São vermelhas na fase inflamatória e brancas na fase de cicatrização.

Este creme, com uma textura agradável, favorece a massagem, ajudando a prevenir e a reparar as estrias existentes. As Rilastil Smagliature Ampolas, outro dos produtos da gama, são um cuidado concentrado indicado para a reparação das estrias em formação, as vermelhas, atuando também em zonas de especial tensão elástica. Além de terem uma aplicação cómoda, são de rápida absorção. Devem ser aplicadas, numa primeira fase, durante 10 dias. Depois, em dias alternados, ao longo de 20 dias.

Devem ser usadas como complemento do creme. A máxima eficácia e segurança de Rilastil Smagliature Creme e de Rilastil Smagliature Ampolas foram avaliadas em vários estudos clínicos in vivo. Testados em mulheres grávidas, têm uma formulação exclusiva sem parabenos nem corantes, substâncias comedogénicas, metais pesados, cafeína e/ou derivados do trigo. Disponíveis em farmácias e parafarmácias, estão também indicadas para adolescentes, desportistas ou pessoas que estão a fazer dieta.

