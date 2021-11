Ganhe caixas de vinho alentejano produzido em parceria com uma das mais populares bandas nacionais

Depois de terem mostrado aos portugueses o talento para a música, os Anjos querem agora mostrar que também são capazes de fazer vinho. Em parceria com a CARMIM, Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, criada em 1971 por um grupo de 60 viticultores, pegaram numa tesoura e foram para a vinha vindimar. Depois, com a colaboração dos enólogos Rui Veladas e Tiago Garcia, selecionaram castas, pisaram uvas e foram acompanhando todo o processo de vinificação.

O resultado é Venha o Diabo e Escolha Reserva Branco 2020 e Venha o Diabo e Escolha Reserva Tinto 2019, dois vinhos que surpreendem pela audácia e pelo sabor. Com Antão Vaz, Arinto, Verdelho e Viosinho, o primeiro, tem um aspeto cristalino, um tom amarelado que remete para o da palha ainda que com uns laivos esverdeados. No nariz, tem um aroma de fruta tropical, distinguindo-se notas florais, citrinas e abaunilhadas. Na boca, apresenta um bom volume e um final persistente.

Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira e Touriga Nacional são as castas na génese do Venha o Diabo e Escolha Reserva Tinto 2019. Tal como o irmão branco, é um vinho de aspeto cristalino com uma tonalidade de um granada profundo. No nariz e no paladar, sobressaem aromas de fruta preta madura e especiarias. Intenso, com suaves taninos que lhe conferem um final de prova agradável e persistente, combina bem com pratos alentejanos de carne de porco e queijos de cura.

Temos cinco caixas de vinho, contendo uma garrafa de 750 mililitros de Venha o Diabo e Escolha Reserva Branco 2020 e uma garrafa de 750 mililitros de Venha o Diabo e Escolha Reserva Tinto 2019, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da CARMIM, descobrir o nome de outro dos vinhos em destaque na loja online da empresa e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.vinho@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail e idade. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 16 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!