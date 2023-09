No coração da histórica Vila Nogueira de Azeitão encontramos um espaço que apresenta um novo conceito detido pela José Maria da Fonseca. O Wine Corner by José Maria da Fonseca deixa o convite para partilhas à mesa, com petiscos e pratos regionais criados pelo chef convidado Luís Barradas. A acompanhar as refeições não poderia faltar um dos emblemas daquele território e da casa familiar que, há perto de 200 anos é sinónimo de vinhos. Na carta pontuam todos os vinhos da José Maria da Fonseca, degustados à garrafa ou a copo.

De acordo com a José Maria da Fonseca, “pretende-se com este espaço descontraído e agradável proporcionar uma experiência imersiva da marca, num ambiente que reflete a sua história, acompanhada por uma gastronomia simples mas de enorme qualidade”.

O nome Wine Corner não é um acaso, tem uma história. O espaço está integrado no que fora outrora a casa da família Soares Franco e é atualmente a Casa-Museu José Maria da Fonseca. Localizado num dos cantos do enorme edifício, conhecido do antigamente pela “Casa do Canto”. E assim se pretende que continue a ser.

O prémio inclui pão regional, tostas, manteiga do dia, azeitonas e azeites e uma seleção de queijos regionais com queijo de azeitão, requeijão de ovelha, doce de abóbora e noz para dois e um choco frito com maionese de lima, um prego do lombo com chips de batata-doce e uma pera bêbeda com crumble da Piedade, gelado de queijo de Azeitão e redução moscatel. Inclui ainda uma garrafa de vinho branco ou tinto Periquita, duas soft drinks, uma garrafa de água e dois cafés ou chás.

