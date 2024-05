Cinquenta dá nome ao restaurante pop-up que, até dia 28 de maio, será ponto de encontro para refeições idealizadas pelo chef Daniel Cardoso e confecionadas com produtos Iglo. O restaurante pop-up que celebra os 50 anos da Iglo no nosso país, localiza-se na Rua Marquês da Fronteira, na porta com o número 117, junto ao Parque Eduardo VII.

Hot Wings, Tacos de Robalo, Ceviche de Salmão com Ervilhas, Burger de Douradinhos, Bowl de Quinoa e Falafel, ou Pannacotta com gelado de ervilha, são algumas das iguarias que fazem a carta deste restaurante pop-up.

As crianças também não foram esquecidas e a ementa conta com um menu especialmente dedicado aos mais novos que vão poder optar pelos Wraps de Nuggets de Frango ou de Douradinhos com molho de queijo e salada iceberg.

Chef Daniel Cardoso créditos: Divulgação

As receitas do Cinquenta vão reverter para a Rede de Emergência Alimentar, do Banco Alimentar, que será também responsável por garantir que não vai existir desperdício alimentar no restaurante pop-up.

PASSATEMPO

Responda corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo e habilite-se a ganhar um voucher de refeição para duas pessoas no restaurante pop-up Cinquenta. Temos cinco vouchers para oferta. O prémio inclui uma entrada, prato e sobremesa de entre os que estão disponíveis na ementa (não estão incluídas bebidas e café). Todos os consumos adicionais serão faturados à parte no final da refeição.

O prémio deve ser usufruído até 28 de maio de 2024.

O passatempo termina a 23 de maio, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

Todos os campos do formulário devem ser preenchidos. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.