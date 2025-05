O fim de um relacionamento amoroso pode ser uma das experiências mais intensas e dolorosas da vida. A psicologia tem vindo a mostrar que esse momento exige não apenas um processo de luto, semelhante ao da perda por morte, mas também uma profunda reconstrução da identidade, um reencontro consigo mesmo e uma reflexão sobre o passado e o futuro.

No livro Virar a Página, os psicólogos clínicos Sofia Gabriel e Mauro Paulino combinam conhecimento científico atualizado com estratégias práticas com a finalidade de ajudar a superar o fim de uma relação. O livro, apoiado numa abordagem empática e acessível, oferece explicações claras sobre as emoções que surgem nesse processo e apresenta ferramentas para recuperar o equilíbrio emocional e seguir em frente com confiança. A obra conta com testemunhos e histórias reais de superação.

Sofia Gabriel é psicóloga clínica na Mind | Instituto de Psicologia Clínica e Forense. Dedica-se, na sua prática clínica, ao estudo e à intervenção psicológica no luto. A paixão pela escrita potenciou a publicação da obra Luto: Manual de Intervenção Psicológica, assim como a revisão técnica da versão portuguesa do bestseller espanhol A Mensagem das Lágrimas: Guia para Lidar com o Luto.

Marco Paulino é psicólogo clínico e forense, fundador e coordenador da Mind | Instituto de Psicologia Clínica e Forense, uma entidade privada, independente e especializada que atua em diversos contextos da psicologia, seja presencialmente ou online, para vários pontos do mundo. Autor e coordenador de livros de referência em Portugal, é também docente em instituições do ensino superior.

