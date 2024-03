A GESKE German Beauty Tech é a nova marca de tecnologia de beleza que permite tirar partido de uma rotina de cuidados da pele personalizada e apoiada por Inteligência Artificial.

Na sequência do lançamento da marca em dezembro de 2023, a GESKE apresentou recentemente duas máscaras inteligentes (smart masks), parte de um portefólio de produtos que conta com mais de 250 dispositivos, com 150 tecnologias inovadoras.

De acordo com a marca, “estas máscaras inteligentes foram concebidas para acelerar e melhorar a aplicação e a absorção dos produtos para um tratamento facial completo, em casa. Os utilizadores incorporam tecnologias de ponta de salões profissionais na sua rotina doméstica. Acresce que todos os aparelhos GESKE foram desenvolvidos, testados e aprovados por dermatologistas”.

Em particular, a Sonic Warm & Cool Mask - 9 em 1 combina várias tecnologias de beleza, incluindo as pulsações SmartSonic e a tecnologia de Full-Spectrum LED Light.

As máscaras faciais nutritivas podem agora ser aplicadas em apenas dois minutos - sem tempo de espera, e ainda assim a pele pode absorver melhor os ingredientes ativos. Os poros são abertos através de uma superfície metálica aquecida, enquanto a pele é massajada por um dos 12 ritmos de massagem. Após 90 segundos, basta ativar a função de arrefecimento do aparelho que fecha os poros e fixa os ingredientes na pele.

