É a 24 de setembro que a magia das luzes vai chegar ao Zoo Santo Inácio, em Avintes, Vila Nova de Gaia. As Luzes Selvagens abrem as portas a uma experiência imersiva onde os visitantes vão poder descobrir os diferentes animais que habitam o zoo durante o dia, e deixar-se encantar pelas mais de 500 figuras de plantas e animais iluminados, à noite, numa extensão de um quilómetro.

Durante a noite, será ainda possível visitar a Casa dos Animais Noturnos, onde vivem mais de 40 espécies, como tarântulas, escorpiões e muitos outros animais noturnos.

A iniciativa vai prolongar-se por mais de 100 dias, até fevereiro de 2023, durante fins de semana, feriados portugueses e espanhóis e férias escolares.

Para maior comodidade dos visitantes, que poderão passar dias completos no parque zoológico, haverá também a possibilidade de desfrutarem de snacks, ao final de dia, no Bar do Lago, no interior do Zoo.

Numa primeira fase, a magia das luzes vai ser ligada às 19h00 e vai terminar às 21h30. Quando acontecer a mudança para o horário de inverno no Zoo, a 16 de outubro, as figuras passam a estar iluminadas a partir das 17h00 até às 21h00.

Os bilhetes para as Luzes Selvagens já estão disponíveis no site do Zoo, encontrando-se com preço promocional de pré-venda até 23 de setembro.

Festival Luzes Selvagens Setembro: dias 24, 25 e 30 Outubro: dias de 1 a 9, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 Novembro: dias 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 Dezembro: dias 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, de dia 15 até 23, e de 25 a 30 Janeiro: dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 Fevereiro: dias 3, 4, 5, 10, 11, 12 e de dia 16 a 26

Nos dias de Festival Luzes Selvagens apenas estão disponíveis bilhetes combinados, que permitem visitar o Zoo durante o dia e ver o espetáculo imersivo à noite, das 10h00 às 21h30 (horário de verão). Os preços variam entre €12,50 e €17,70 em pré-venda.

Aqueles que tiverem interesse em participar apenas no festival das Luzes, têm disponíveis bilhetes que variam entre os 6€ e os 8€, valores de pré-venda.

Todos os que pretenderem apenas visitar o Zoo Santo Inácio, podem fazê-lo nos restantes dias da semana, ao preço habitual.