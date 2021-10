Seja por questões religiosas, ambientais ou espirituais, a prática do vegetarianismo/veganismo tem vindo a ganhar destaque no Ocidente embora, a Oriente, seja um hábito alimentar amplamente disperso.

É para dar a conhecer os “Truques da cozinha vegana” e “Como ser vegano/vegetariano com saúde” que o Museu do Oriente organiza dois workshops, nos dias 11 de novembro e 4 de dezembro.

A prática do vegetarianismo tem inúmeras vantagens para o bem-estar geral, principalmente no que concerne à saúde, sendo reconhecidos os benefícios quanto à redução de problemas cardiovasculares, doenças oncológicas, obesidade, hipertensão ou diabetes, refletindo-se num aumento da longevidade do ser-humano.

Especialmente indicado para quem está a iniciar-se na alimentação saudável, o workshop prático “Truques da cozinha vegana para veganos e não veganos” partilha dicas sobre como cozinhar pratos saborosos sem produtos de origem animal, permitindo adaptar receitas familiares não vegetarianas em vegetarianas.

Durante a sessão são, ainda, ensinadas algumas dicas da cozinha japonesa para melhorar a saúde através da gastronomia. O workshop é realizado em formato online, mas a lista de ingredientes é disponibilizada antecipadamente para que os participantes possam preparar a sua própria refeição em tempo real.

No workshop teórico “Ser vegano/vegetariano com saúde”, os conhecimentos orientais são usados para falar dos alimentos essenciais a uma dieta vegetariana saudável e às formas de os relacionar, adaptando esses conhecimentos ao Ocidente e à actualidade e ciência moderna.

É ainda abordada a forma como a alimentação deve ser ajustada às estações do ano e ao meio envolvente, por forma a sermos mais saudáveis e sustentáveis, respeitando o nosso meio interno e o meio que nos rodeia.

Ambas as sessões são realizadas em formato online e orientadas por Filipa Silva, formada em Macrobiótica, Saúde e Auto-transformação (2012/15) e com especialização em Aconselhamento e Comunicação (2015), pelo Instituto Macrobiótico de Portugal. É ainda licenciada em Matemática Aplicada à Economia e Gestão (1997/2001) e mestre em Econometria Aplicada e Previsão (2003/2005), pelo ISEG da Universidade de Lisboa.