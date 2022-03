Com o objetivo de promover momentos de encontro entre as famílias, a Maria do Mar vai desenvolver durante o mês de março um conjunto de atividades destinadas aos pais e crianças, de que são exemplo os sábados reservados para os Dias da História e as lives orientadas para os pais.

No dia 2 de março, a culinária invade a Maria do Mar numa atividade de cozinha cheia de criatividade. Para os dias 3 e 4 de março estão marcadas ações de Arts&Crafts, onde as crianças irão aprender como reciclar com criatividade.

Já para comemorar o Dia do Pai, o workshop de olaria regressa no dia 18 de março e dará a oportunidade às crianças de fazerem um presente único para oferecerem aos pais, sendo atribuído um kit especial presente para o pai ideal para que miúdos (e graúdos) metam mãos à obra.

Workshop de olaria créditos: Maria do Mar

Mas os momentos especiais não ficam por aqui: depois do sucesso alcançado no mês passado, a Maria do Mar volta a receber o atelier de “Artes Plásticas da Mafalda”.

E, porque sábado é sinónimo de histórias bem contadas, tem lugar o “Dia da História”, uma atividade destinada a crianças entre os 5 e os 14 anos que acontece online e presencialmente, de forma a abranger todos aqueles que nela queiram ingressar.

Arts&Crafts créditos: Maria do Mar

Pensados para quem não tem oportunidade de participar nas atividades presenciais, a slow living company proporciona momentos de interação e aprendizagem às segundas-feiras, em diretos realizados no instagram da marca @mariadomarshop, onde serão abordados diversos temas com base nas sugestões de famílias e amigos.

Como “tudo sobre os primeiros dentes do seu bebé” com a Dra. Margarida Gonçalves, “dificuldades na aprendizagem: dislexia” com Vera Ribeiro da Cunha e ainda “o sono do seu bebé” com a Dra. Leonor. A escolha dos temas das lives remete para a vontade de esclarecer os pais sobre assuntos importantes acerca do desenvolvimento físico e psicológico das crianças.

Com a promessa de continuar a apresentar programação lúdica e informativa para toda a família a Maria do Mar tem já marcadas lives no Instagram da marca durante o mês de abril, que irão abordar temáticas como cuidados com prematuros, alimentação saudável do bebé, mas também atividades como os Dias da História.

Todas as informações sobre as inscrições nos workshops e preços podem ser consultadas no site da Maria do Mar e a agenda de atividades completa.

Localizada na Rua João Saraiva 28 A, no Bairro de Alvalade em Lisboa, a WareHouse by Maria do Mar abre de segunda a sábado, entre as 10h e as 19h.