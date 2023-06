Decathlon

A pensar nos amantes de desporto e todos aqueles que não dispensam a inclusão de atividade física no seu dia a dia, a Decathlon acaba de inaugurar o seu quarto espaço a sul do país.

Localizada na Guia, esta nova loja conta com cerca de 2.000m2 e aqui será possível encontrar todos os essenciais para a prática desportiva. Corrida, campismo, trekking ou golfe são algumas das modalidades disponíveis existindo opções para toda a família.

Uma das novidades é o facto de agora ser possível alugar material desportivo em loja ou desfrutar de um serviço de retoma para comprar (ou vender) produtos em segunda mão. No caso de ter necessidade de reparar algum produto, a Decathlon tem ainda uma oficina de manutenção e reparação à disposição de todos os clientes.

Outros dos serviços exclusivos deste espaço comercial, que se encontra junto ao Algarve Shopping, é o facto de ser possível recolher gratuitamente em loja tudo aquilo que adquirir online ou click e recolha gratuito para quem levantar a sua encomenda até duas horas.

A loja está aberta todos os dias das 9h00 às 22h00.

Primor

Os makeup lovers e os beauty addicts que vivem a Sul do país acabam de ter mais um espaço dedicado ao universo da beleza e da maquilhagem. Chama-se Primor e é mais recente adição do AlgarveShopping.

Neste espaço, que é o terceiro da marca espanhola em território algarvio, é possível encontrar as últimas novidades de maquilhagem, perfumaria, cosmética, higiene e cuidado corporal a preços bastante acessíveis.

Armani Beauty, Lancaster, Kenzo, Dior, Klorane, Pantene e Neutrogena são algumas das marcas que poderá encontrar nesta nova loja de 338m2 e que está localizada no piso 0.

Invicta

A Invicta Watch Group é uma das últimas novidades que acaba de aterrar em território nacional. O Designer Outlet Algarve foi o local escolhido para a abertura da primeira loja da marca suiça de relógios a sul do país.

Ao longo dos seus 81m2 será possível encontrar diferentes peças de relojoaria para homem e mulher, assim como algumas colções especiais e edições exclusivas.

“Sabemos que temos que continuar a surpreender os nossos visitantes com propostas inovadoras e diferenciadoras. A Invicta, além de reforçar a nossa oferta no segmento premium, mas com preços bastante acessíveis, é uma marca de dimensão internacional e com uma grande tradição que contribui para que o Designer Outlet Algarve continue a ter uma oferta única no sul do país”, afirma Miguel Paraíso Guerreiro, diretor-geral do espaço, em comunicado.