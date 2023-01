Até 22 de janeiro, no Piso 1 do Oeiras Parque, o “BP Ultimate Adventure Team” transporta os visitantes para o cenário do Rally Dakar, junta uma Toyota Hilux T1+, idêntica à máquina que venceu o Dakar em 2022, um OT3, um veículo da categoria SSV, e ainda uma KTM Rally Raid.

Estas viaturas estarão em exposição no Oeiras Parque, num período que coincide com a disputa na Arábia Saudita do Rally Dakar, o maior rali do mundo, uma competição onde todos os pilotos da equipa já marcaram presença.

A par da exposição destas três máquinas, acompanhadas dos respetivos vídeos em competição, estão disponíveis simuladores com o jogo Dakar Desert Rally e serão organizadas sessões de autógrafos com os pilotos, que estão também a organizar sorteios de produtos da Dakar Shoes nas suas redes sociais.

Paralelamente, a próxima sessão de autógrafos com Luís Portela Morais e Lourenço Rosa decorre a 13 de janeiro, das 12h00 às 14h00.

A exposição está patente diariamente das 10h00 às 23h00. Os simuladores contam com os seguintes horários: durante a semana: 12h30 às 15h30 e das 18h00 às 21h00. Fins de semana, das 12h00 às 21h00.