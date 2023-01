O Escape Room instalado até domingo, 15 de janeiro, no Piso 2 do Estação Viana, convida os visitantes daquele centro comercial a resolver enigmas. “Uma experiência para ser vivida em família, num grupo de amigos ou entre colegas de trabalho”, informa a gestão do Estação Viana, acrescentando que o jogo está “disponível durante o horário do Centro Comercial”.

A dinâmica já é conhecida, os participantes têm de resolver enigmas para poderem terminar o jogo. Mas a novidade é que estes desafios são construídos com base em realidade aumentada, cifras, sons e códigos secretos. Para terminar os desafios só é necessário um telemóvel e alguns dos objetos disponibilizados.

“Esta Escape Game é adaptável e pode ser vivida individualmente ou por toda a família. É uma experiência para todas as idades e idealizada para grupos heterogéneos”, lemos na nota de imprensa.