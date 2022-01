Comprar ou vender casa pode ser uma verdadeira dor de cabeça e poucos podem dizer que é um processo rápido ou simples.

A Casavo, uma plataforma digital para o mercado residencial que adquire imóveis diretamente e em 7 dias, quer mudar este cenário, chega a Lisboa para redesenhar a experiência de compra e venda de casas. A plataforma promete ser uma nova opção, mais rápida, fácil e precisa.

A Casavo desenvolveu uma plataforma tecnológica que realiza avaliações de imóveis, baseadas no seu algoritmo patenteado, e apresenta ofertas em 48 horas. Além disso, apenas necessita de uma visita presencial às casas, contrariando a média de 20 visitas habituais.

Havendo acordo, a Casavo assegura todo o processo de transação e realiza o pagamento ao proprietário na íntegra em apenas 7 dias. Posteriormente, a plataforma assegura obras de renovação das casas e coloca-as novamente à venda, prontas a habitar e com valores dentro da média do mercado. O serviço apoia ainda o vendedor e comprador ao longo de toda a transação para eliminar as complicações associadas a este processo.

“O mercado imobiliário em Lisboa é muito dinâmico e tem as características ideais para uma plataforma como a nossa, uma vez que as pessoas continuam a preferir comprar casa em vez de alugar. Por outro lado, o parque habitacional precisa de renovação, tendo em conta que 60% das habitações foram construídas antes dos anos 80. Assim, entrar em Lisboa pareceu-nos a oportunidade ideal para levar a nossa missão mais longe: mudar a forma como as pessoas vendem, vivem e compram casas".

Duarte Ferreira dos Santos, Vice President of Investments da Casavo em Lisboa créditos: Casavo

"Queremos transformar e inovar os processos associados ao imobiliário e ser uma opção disruptiva que garante mais rapidez, facilidade, transparência e confiança.”, afirma Duarte Ferreira dos Santos, Vice President of Investments da Casavo em Lisboa.

“Lisboa será o nosso primeiro passo no mercado português, mas esperamos chegar em breve a outras cidades”, acrescenta.

A plataforma já iniciou o seu processo de aquisições no centro de Lisboa e tem um plano ambicioso para a cidade nos próximos meses.

Fundada em 2017, em Milão, a Casavo opera atualmente em Milão, Roma, Turim, Florença, Bolonha, Madrid, Barcelona e, agora, em Lisboa, planeando expandir-se para outros mercados europeus em breve.