Seja para um almoço com as colegas de trabalho, um lanche com as mulheres da família ou um jantar entre amigas, o restaurante funcional Therapist terá neste dia um Mini Naked Cake com mensagens personalizadas e empoderadoras, pensadas para fazer com que cada mulher se sinta ainda mais especial.

Além disso, o restaurante fundado por Joana Teixeira uniu forças a outra marca "woman made" - a MPL'beauty, criada por Mafalda Pinto Leite - para oferecer uma pequena surpresa às mulheres que visitarem o restaurante nesta data: um travel size do novo sérum Noite Cósmica e um cartão com um desconto exclusivo para a loja online da MPL'beauty.

E porque não há duas sem três, haverá também um workshop no espaço da UNA Create, localizado no interior do restaurante do Therapist, em Alvalade. Conduzido pela chef funcional Amabile Kolenda e a nutricionista Joana Pereira, o workshop Beauty Inside & Out terá início às 19h de dia 8 de março, e será um evento inteiramente dedicado à saúde da mulher, com temas como vitalidade, ciclo menstrual, menopausa, e qual o papel que a alimentação tem na saúde da pele, celulite e retenção, cabelos e unhas.

Para cada tópico abordado será ensinada uma receita e um óleo essencial relativamente ao tema, e uma refeição em grupo no final com tudo que foi preparado.

O workshop terá o preço de €45 por pessoa (ou €40 para quem se inscrever com uma amiga), e as inscrições devem ser feitas através do email contact.unacreate@gmail.com.