A nossa pele é um órgão verdadeiramente fascinante, com capacidades que nunca nos vamos cansar de admirar. Uma delas é precisamente a capacidade de se regenerar enquanto dormimos, recuperando dos danos sofridos durante o dia.

Segundo vários especialistas, o período entre as 21h e as 23h é considerado como o prelúdio do sono, quando a pele está mais “disponível” para absorver cuidados a nível tópico e o processo de reparação é potenciado.

Para além disso, a melatonina (também conhecida como “hormona do sono”) começa a aumentar algumas horas antes de dormir, potenciando a sensação de sono e a capacidade da nossa pele se regenerar durante a noite.

Outra hormona importante é a hormona do crescimento, responsável por acelerar a reparação da pele e a regeneração das células. Entre as 23h e as 4h, a nossa produção celular pode duplicar, e se estivermos num estado de sono profundo, a renovação celular pode mesmo triplicar entre as 2h e as 4h da manhã.

Apesar da nossa pele fazer tudo isto por si mesma, é muito importante apoiarmos e maximizarmos todo este processo natural, começando por desintoxicar e limpar bem a pele à noite: e é aqui que entra o Noite Cósmica, o novo sérum MPL'beauty que faz magia enquanto dorme.

Noite Cósmica créditos: MPL beauty

Os benefícios e ingredientes

Formulado especificamente para regenerar acne e outras imperfeições, mas indicado para todos os tipos de pele, o Noite Cósmica é um sérum de noite anti-acne que desintoxica, purifica e acalma a pele, deixando-a muito mais limpa, equilibrada e saudável.

Para este cuidado, Mafalda Pinto Leite, fundadora da MPL'beauty, escolheu diversos ingredientes poderosos e altamente benéficos para a pele com tendência acneica, entre eles Óleo de Semente de Kiwi, antibacteriano e anti-inflamatório, Óleo de Semente de Cominho Preto, para combater a acne, os poros obstruídos e a inflamação de forma natural, e Carvão Ativado, para remover impurezas e limpar os poros em profundidade.

Além disso, o novo Noite Cósmica é também enriquecido com uma mistura de óleos essenciais com inúmeros benefícios para as peles com tendência acneica, como Alfazema, Cipreste e Tansy Azul.

Noite Cósmica créditos: MPL beauty

Anti-inflamatório e antioxidante, o novo sérum anti-acne Noite Cósmica remove impurezas e excesso de oleosidade, ao mesmo tempo que limpa os poros em profundidade, combate a acne e acalma a inflamação de forma natural. Para além disso, é um cuidado que repara e regenera a pele enquanto dorme, contribuindo para a prevenção de novas inflamações.

Como o próprio nome indica, o Noite Cósmica deve ser usado como parte da rotina de cuidados de noite, aplicando 1 a 2 pipetas cheias sob a pele limpa com uma massagem delicada. Pode ser usado diariamente, ou sempre que a pele estiver mais stressada.

Para uma rotina anti-acne completa, o novo Noite Cósmica deve ser usado em conjunto com três produtos MPL'beauty: o Sérum Repara, para equilibrar a pele durante o dia, as Cápsulas Super Pele, para apoiar de dentro para fora, e o Sérum Roll-On Corrige, para encorajar a cura das zonas inflamadas.