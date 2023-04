A Região de Turismo do Algarve associou-se à segunda edição da agenda nacional “À Descoberta do Turismo Industrial”, que entre os dias 10 e 16 de abril vai dinamizar mais de 170 experiências originais do Algarve ao Norte do país e Açores, com o objetivo de dar a conhecer os locais associados à indústria viva e ao património industrial de Portugal.

RTA